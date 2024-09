25.09.2024 17:26 Feuer in Holzspäne-Bunker: Straße voll gesperrt, Löscharbeiten gestalten sich schwierig

Am Mittwochmorgen ist im Holzspäne-Bunker eines Holzverarbeitungsbetriebes in der Hirschendorfer Straße in Crock ein Feuer ausgebrochen.

Von Carsten Jentzsch

Crock - Brand in einem Holzspäne-Bunker im südthüringischen Crock (Kreis Hildburghausen)! Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen, hieß es. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, sei am Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache im Holzspäne-Bunker eines Holzverarbeitungsbetriebes in der Hirschendorfer Straße ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen, hieß es. Jedoch gestalteten sich die Löscharbeiten den Angaben nach schwierig, da die Blechabdeckung des Silos entfernt werden musste. Nach aktuellen Erkenntnissen sei ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden, hieß es am Nachmittag seitens der Beamten. Über vier Stunden sei die Straße voll gesperrt gewesen. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

