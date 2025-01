Feuer in Lagerhalle: Eigentümer verhindert Schlimmeres und erleidet Rauchgasvergiftung

Geisenhöhn - Feuer in einer Lagerhalle in Südthüringen! Der Eigentümer konnte Schlimmeres verhindern, erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr brachte den Brand nach ihrem Eintreffen schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) © 123RF/kzenon

Bislang unbekannte Täter zündeten am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, Heu in einer Lagerhalle in Geisenhöhn (Landkreis Hildburghausen) an. Das ging am Mittwochmorgen aus Angaben der Polizei hervor.

Der Eigentümer habe das Feuer kurz nach der Tat bemerkt, die Feuerwehr verständigt und versucht, die Flammen zu löschen, "wodurch er ein Übergreifen auf die Halle verhindern konnte."

Laut Polizei erlitt der Mann eine leichte Rauchgasvergiftung und musste im Klinikum behandelt werden. Durch das Feuer seien mehrere Heuballen zerstört worden.

Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem/den Täter(n) geben können.