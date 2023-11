23.11.2023 12:16 Feuerwehr-Einsatz an Schule in Thüringen: Flammen im Chemieraum

In Altenburg ist es am Mittwoch an einer Schule zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Brand im Chemieraum war gemeldet worden.

Von Carsten Jentzsch

Altenburg - In Altenburg ist es an einer Schule zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Plötzlich brannte es im Chemieraum! Warum es zu dem Brandausbruch kam, ist bislang unbekannt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rückten Feuerwehr und Polizei zu einer Schule in der Borchertstraße aus. Von dort sei der Brand eines Mülleimers "in einem Klassenzimmer (Chemieraum)" gemeldet worden, erklärten die Beamten. Unterricht fand laut Polizei zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht statt. Thüringen Geflügelpest im Kyffhäuserkreis ausgebrochen: Alle Tiere müssen getötet werden! Seitens der Feuerwehr seien unverzüglich Löscharbeiten durchgeführt worden, sodass ein Ausbreiten des Brandes habe verhindert werden können, hieß es. Die Flammen hatten jedoch den Angaben nach bereits den Fußboden angegriffen. Alle anwesenden Schüler und Lehrer konnten die Schule eigenständig verlassen, erklärten die Beamten. Verletzt wurde niemand. Warum es zu dem Brandausbruch kam, ist bislang unbekannt. Die Altenburger Polizei ermittelt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher