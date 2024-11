Feuerwehr rettet Frau aus brennendem Haus

Zu dem Brand in dem Wohnhaus war es in der Nacht auf Samstag gekommen. (Symbolbild) © 123RF/kzenon

Zu einem Brand in einem Wohnhaus war es in der Nacht auf Samstag in der Plauenschen Straße in Greiz gekommen, wie am Sonntag aus Angaben der Polizei hervorging.

Gegen 22.45 Uhr habe ein Hausbewohner (49) per Notruf die Rettungsleitstelle informiert und mitgeteilt, dass sich seine Lebensgefährtin noch im brennenden Obergeschoss befinde und er nicht zu ihr gelangen könne, da das Treppenhaus voller Rauch sei.

Beamte der Polizeiinspektion Greiz, die den Angaben zufolge als Erstes da waren, "konnten den Rauch nicht durchdringen".

Erst die Feuerwehr mit ihrer Atemschutztechnik habe zu der schlafenden Frau vordringen und sie aus dem Haus retten können, hieß es weiter.