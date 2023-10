Frau gerät in Streit mit Partner und ruft Ex um Hilfe - der landet im Krankenhaus

Weimar - Im Weimarer Land hat eine Frau wegen eines Streits mit ihrem Freund ihren Ex um Hilfe gerufen. In der Folge kam es zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern.

Laut Polizeiangaben waren die Frau und ihr Lebensgefährte zunächst in Streit geraten. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Wie die Polizei am Montag mitteilte, befand sich am Sonntagnachmittag eine 28-Jährige mit ihrem Lebensgefährten (37) in einer Gartenanlage in Kranichfeld.

Als die beiden in Streit gerieten, habe die Frau ihren Ex-Freund zu Hilfe gerufen, erklärten die Beamten.

Als der 33-Jährige eintraf, entwickelte sich zwischen beiden Männern ein Streitgespräch, das schließlich in einer Schlägerei mündete.

Den Angaben nach wurden beide Männer leicht verletzt. Der Ex-Freund musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.