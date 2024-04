Gebäudebrand in Nordthüringen: Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern!

Bleicherode - In einem leerstehenden Gebäude in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) ist es zu einem Brand gekommen.

Angrenzende Gebäude waren nicht betroffen. © Silvio Dietzel

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Sonntag gegenüber TAG24 mitteilte, sei man gegen 23.50 via Rettungsleitstelle über einen Brand in einem Gebäude im Erdgeschoss in der Hauptstraße informiert worden.

Angrenzende Gebäude waren nicht betroffen, wie aus dem Gespräch mit den Uniformierten am Vormittag hervorging. Informationen über verletzte Personen lagen nicht vor.

Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden - es wird ermittelt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im unteren fünfstelligen Bereich.