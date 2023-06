Gefährliche Drogenpost im Thüringer Knast? Justizministerium spricht von "verdächtigen" Funden!

Erfurt/Tonna - In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tonna sollen zwei Häftlinge tot aufgefunden worden sein. Post wird hier zum Teil aus Sicherheitsgründen nur noch als Kopie ausgehändigt. Vorerst! Zudem soll es in der JVA zu einem Pilotversuch kommen.

Mit Drogen versetzte Post kann noch so harmlos aussehen, sie kann hochgefährlich sein. Sogar ein von Kinderhand gemaltes Bild kann im schlimmsten Fall zum Tod führen. (Symbolbild) © 123rf/fullempty

"In einem Hafthaus der JVA Tonna erfolgt befristet eine Ausgabe der Papierpost in Kopie", bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums gegenüber TAG24. Zu den Gründen dieser Maßnahme äußerte man sich recht schmallippig. Es handle sich um eine Maßnahme "zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Justizvollzugsanstalt".

Wie der MDR zu Wochenbeginn auf eigene Informationen verweisend berichtete, wurden zwei Häftlinge (24, 37) tot aufgefunden - einer von ihnen im Juni, der andere bereits im Februar. Eine Überdosis Drogen und mit Drogen versetzte Post zählt wohl zu den im Raum stehenden Möglichkeiten für den Tod. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt wollte sich gegenüber der Redaktion nicht näher dazu äußern. Uns teilte man lediglich mit, dass es zwei Todesermittlungsverfahren gibt. Obduktion? Toxikologisches Gutachten? Keine Angaben!

Auf mögliche in Drogen getränkte Post in Thüringer Gefängnissen angesprochen, heißt es seitens des Justizministeriums, dass es in Thüringer Justizvollzugseinrichtungen eine unterschiedliche Anzahl von Verdachtsfällen respektive "verdächtigen Funden von mutmaßlich in illegale Substanzen getränktem Papier" gibt.

Den Angaben nach wurden diese Funde an die Polizei übergeben und dort untersucht. Die genaue Substanzbestimmung dauere in der Regel mehrere Monate. In diesem Jahr seien bislang von diesen Verdachtsfällen fünf bestätigt - hiervon zwei Fälle aus der JVA Tonna und drei Fälle aus der Jugendstrafanstalt Arnstadt.