02.10.2024 14:26 Geldautomat gesprengt: Täter mit massig Bargeld weiterhin auf der Flucht

Am vergangenen Montag sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld). Die Täter sind weiter flüchtig.

Von Christian Rüdiger

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa Nach mehreren Tagen der Ermittlungen sollen die Automatensprenger in einem "hochmotorisierten SUV" geflüchtet sein. Den Angaben nach soll es sich bei dem Fahrzeug um einen Audi handeln, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Inzwischen gibt es auch Zahlen zur Schadenshöhe. Laut den Ermittlern sollen die Täter durch die Sprengung mehr als 100.000 Euro erbeutet haben. Thüringen ICE kollidiert in Thüringen mit Drohne: Schnellzug beschädigt, Strecke gesperrt An dem Gebäude der Bankfiliale in der Bahnhofstraße, der Ausstattung der Räumlichkeiten sowie den Geldautomaten entstand ein Schaden von mindestens 200.000 Euro. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise werden von der Kripo Nordhausen unter Tel. 03631/960 entgegengenommen.

Titelfoto: Patrick Seeger/dpa