30.09.2024 09:54 Geldautomat in Bankfiliale gesprengt: Fahndung trotz Hubschrauber erfolglos

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) gesprengt.

Von Christian Rüdiger

Leinefelde-Worbis - In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) gesprengt. Die Täter konnten flüchten und werden nun gesucht. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Zeugen hatten kurz nach 3 Uhr Knallgeräusche gehört, wie sie gegenüber der Polizei mitteilten. Die Täter, die sich eine Filiale in der Bahnhofstraße ausgeschaut hatten, flüchteten anschließend in einem dunklen Fahrzeug. Ob bzw. wie viel Bargeld die Automatensprenger erbeuten konnten, ist noch unklar. Aus diesem Grund konnten die Ermittler die Höhe des entstandenen Sachschadens bislang nicht beziffern. Experten des Landeskriminalamtes ermitteln. Fahndung Er soll Waren im Wert von 900 Euro entwendet haben: Polizei sucht Ladendieb Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung samt Hubschrauber konnten die Unbekannten noch nicht gefasst werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Täter zu finden. Hinweise werden von der Kripo in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa