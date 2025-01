14.01.2025 11:35 Brandstiftung im Netto: Kunden und Mitarbeiter müssen Filiale verlassen

Die Feuerwehr musste am Montagabend zum Netto-Markt in die Otto-Rothe-Straße in Gera ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Gera - Die Feuerwehr musste am Montagabend zum Netto-Markt in die Otto-Rothe-Straße in Gera ausrücken. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © Björn Walther/bw.pictures - Video & Foto In dem Supermarkt hatte es gebrannt. Wie die Polizei erklärte, wurde das Feuer durch Brandstiftung gelegt. Den Angaben nach hatten Unbekannte in einem Regal ein Feuer entfacht. Zwei Mitarbeiterinnen des Marktes, eine 36-Jährige und eine 51-Jährige, wurden anschließend auf den Brand aufmerksam und wählten den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen in der Folge zügig löschen und eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Es entstand lediglich ein Sachschaden von rund 20 Euro. Die beiden Mitarbeiterinnen verletzten sich leicht und mussten kurzzeitig medizinisch behandelt werden. Der beziehungsweise die Täter konnten unerkannt fliehen. Während des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr musste der Netto evakuiert werden. Alle Mitarbeiter und Kunden wurden in Sicherheit gebracht. Die Filiale wurden anschließend belüftet. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Brandstiftern machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der 0365/829-0 entgegen.

