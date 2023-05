Demos in Gera: Politiker kritisieren das Vorgehen der Polizei

Gera - In Thüringen ist es am 1. Mai zu mehreren Demonstrationen gekommen. Nicht überall verlief es störungsfrei. In Gera setzte die Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Zudem wurden Teilnehmer von einer Demo getrennt. Das Vorgehen der Behörden stößt jedoch auf Kritik.

In einer Versammlung, die laut Polizeiangaben mit einem Großteil der montäglichen Demonstrationsteilnehmer am Theaterplatz startete, führten mehrere Teilnehmer "strafrechtlich relevante" Plakate mit. Auf diesen waren Politiker in Sträflingskleidung mit dem Schriftzug "schuldig" abgebildet. Die Polizei stellte 14 Plakate sicher und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Ann-Sophie Bohm (29), Landessprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, kritisierte das Vorgehen der Behörden in Gera. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Am Vorgehen der Behörden in Gera gab es von politischer Seite Kritik. Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Madeleine Henfling (40), erklärte via Twitter, die "Nazidemo" würde bevorzugt behandelt werden. Die Stadt Gera müsse sich fragen, welche Prioritäten sie setze. "Das ist heute ein roter Teppich für die Nazis in Gera", twitterte die Vizepräsidentin des Thüringer Landtages.

Ann-Sophie Bohm (29), Landessprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, teilte via Twitter mit: "Polizei & Versammlungsbehörde haben heute in #Gera dafür gesorgt, dass die Rechten ungestört laufen konnten. Das können wir uns in #Thueringen nicht leisten." Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (51, parteilos) sowie Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD) müssten sich fragen, wie es dazu kommen konnte.

Nach Angaben der Linken-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (45) sind mehrere Demo-Teilnehmer durch Pfefferspray schwer verletzt worden. Zudem teilte sie auf Twitter mit: "Verletzte (u. a. Platzwunde) konnten erst nach mehrfache[m] Thematisieren aus der Demo gebracht werden."