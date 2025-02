21.02.2025 10:17 Geldautomat an Einkaufsmarkt gesprengt: Fahndung nach Tätern läuft

An einem Supermarkt in Gera-Trebnitz wurde am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Die Suche nach den Tätern läuft.

Von Christian Rüdiger

Gera - An einem Supermarkt in Gera-Trebnitz wurde am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Die Suche nach den Tätern läuft. Die Kripo ist am Tatort und sichert Spuren. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa Wie die Polizei mitteilte, war gegen 2 Uhr der Alarm in dem Einkaufsladen ausgelöst worden. Mit einem bislang unbekannten Sprengmittel hatten die Täter einen Geldautomaten zerstört. Teile des Automaten wurden durch die Wucht der Explosion bis zu 50 Meter weit auf den Parkplatz geschleudert. Der Supermarkt liegt abgelegen außerhalb der Stadt Gera nahe der A4-Auffahrt Leumnitz. Des Weiteren demolierten die Unbekannten auch einen Nebenraum, um so an die Geldkassetten im Hinterraum des Automaten zu gelangen. Die Ermittler sind vor Ort und sichern Spuren. Der Einsatz soll bis zum späten Freitagvormittag andauern. Ein Teil des Parkplatzes ist aus diesem Grund gesperrt. Laut Angaben der Polizei muss nun die gesamte Statik des Gebäudes überprüft werden.

Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern läuft. Wie viel Geld sie erbeuteten und welcher Schaden durch die Sprengung entstand, ist bislang noch unklar.

Titelfoto: Patrick Seeger/dpa