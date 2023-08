Richtung Dresden: Abfahrt auf A4 für mehrere Wochen dicht

Gera - Autofahrer müssen sich in Gera in der nächsten Zeit auf Sperrungen und Umleitungen einstellen.

Konkret wird die B2 in zwei Abschnitten von der Abfahrt Bieblach/Trebnitz bis zur Abfahrt Gera-Cretzschwitz saniert. Darüber hinaus ist aktuell der Stadtring Richtung Greiz zwischen Plauenscher Straße und Ochsenbrücke für den Verkehr nicht befahrbar.

Eine weitere befindet sich auf dem Geraer Stadtring. Auf einer der wichtigsten Einfahrtsstraßen in Gera, der Bundesstraße zwei, laufen seit Wochen Sanierungsarbeiten. Die Bauarbeiten bzw. die Sperrung soll sich bis Herbst fortsetzen.

Für Autofahrer wird eine rund 15-minütige Umleitung über das Kreuz Gera eingerichtet, heißt es. Doch diese ist nicht die einzige Baustelle in Gera.

Bis zum 22. August ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Gera-Langenberg auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden gesperrt. Laut Angaben der Autobahn GmbH wird dort der Fahrbahnbelag erneuert.

Autofahrer, die in Gera unterwegs sind, müssen also auch in den kommenden Wochen etwas mehr Zeit einplanen.