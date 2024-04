28-Jähriger springt aus fahrendem Bus und läuft mit Küchenmesser auf Polizei zu

Gera - Ein 28-Jähriger hat in Gera am heutigen Montag mehrere Straftaten begangen.

Ganz freiwillig ließ sich der 28-Jährige jedoch nicht von der Polizei festnehmen. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Der Mann wurde gegen 6.35 Uhr vorläufig festgenommen, weil er zuvor in einem Linienbus aus bislang noch unbekannten Gründen eine Scheibe eingeschlagen hatte.

Anschließend sprang er aus dem fahrenden Bus und flüchtete, wie die Polizei mitteilte.

In der Frankenthaler Straße brach er im Anschluss in ein Haus ein und klaute mehrere Küchenmesser. Außerdem hielt er sich einige Zeit in einem nicht verschlossenen, fremden Auto auf.

Als der Unruhestifter weiterziehen wollte, wurde er von der Polizei gestellt. Die Beamten mussten daraufhin Pfefferspray einsetzen, da der 28-Jährige mit einem Messer in der Hand auf die Einsatzkräfte zulief. Der Forderung, das Messer wegzulegen, war er nicht nachgekommen.