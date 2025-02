Kein Schamgefühl: Junger Mann masturbiert auf Friedhof

Gera - Ein Friedhof ist ein Ort der Ruhe. In Gera wurde er jedoch von einem Unbekannten zu anderen Zwecken missbraucht.

Der bislang noch unbekannte Mann hatte sich auf dem Friedhofsgelände selbst befriedigt. (Symbolfoto) © Harald Tittel/dpa

Wie die Polizei berichtet, befand sich eine 72-Jährige am 21. Februar gegen 11.45 Uhr auf dem Gelände des Ostfriedhofs in der Dehmelstraße in Gera.

Dort bemerkte die Seniorin den Angaben nach einen jungen Mann, welcher sich ebenfalls auf dem Friedhofsgelände befand.

In der Folge sah die Frau, wie der bislang noch Unbekannte seine Hose runterzog und masturbierte. Die Rentnerin erstatte anschließend Anzeige bei der Polizei Gera.