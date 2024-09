11.09.2024 17:38 Gewalt am Hauptbahnhof in Gera: Zeuge sieht Fahrrad-Klau und wird verprügelt

Polizeieinsatz am frühen Mittwochmorgen am Hauptbahnhof in Gera!

Von Christian Rüdiger

Gera - Polizeieinsatz am frühen Mittwochmorgen am Hauptbahnhof in Gera! Die Polizei rückte am frühen Mittwochmorgen zum Hauptbahnhof Gera aus. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Ein 45-Jähriger hatte gegen 2.20 Uhr beobachtet, wie zwei Personen gewaltsam ein auf dem Bahnhofsgelände abgestelltes Fahrrad klauen wollten. Als der Mann die Täter ansprach, flüchteten die beiden Unbekannten. Allerdings wurden sie von dem Zeugen verfolgt, berichtete die Polizei. In der Bahnhofsunterführung wurde die Verfolgung jedoch gestoppt, denn die beiden Täter setzten Pfefferspray ein und griffen den 45-Jährigen an. Danach setzten sie ihre Flucht in Richtung des Theaters fort. Thüringen Etwa 400 Pflanzen beschlagnahmt: Feuerwehr-Einsatz führt Polizei zu Hanf-Plantage! Gegenüber der Polizei konnte der 45-Jährige die beiden Männer wie folgt beschreiben: 18 bis 20 Jahre alt

nordafrikanischer Phänotyp

etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß Die Polizei war am frühen Morgen am Bahnhof und sicherte Spuren. Darüber hinaus wurden die Ermittlungen eingeleitet. Zeugenhinweise werden von den Beamten unter Tel. 0365/8234-1465 entgegengenommen.

Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion