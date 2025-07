04.07.2025 14:27 Betrunkener legt offenbar Feuer: Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr in die Untermhäuser Straße in Gera ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Gera - In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr in die Untermhäuser Straße in Gera ausrücken. Alles in Kürze Feuer in Gera: Nebengebäude eines Mehrfamilienhauses brennt.

Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohngebäude.

Sachschaden beträgt einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

49-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen, 2,2 Promille betrunken.

Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Mehr anzeigen Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. © Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto Dort hatte gegen 1.35 Uhr ein Nebengebäude, welches zu einem Mehrfamilienhaus gehört, gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern, allerdings wurden eine Garage sowie darin gelagerte Haushaltsgegenstände und Kleidung beschädigt. Laut Polizeiangaben beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Feuer von einem 49-Jährigen mit einem Feuerzeug entfacht worden sein. Der Mann hatte sich während der Löscharbeiten im dunklen, hinteren Bereich des Grundstückes aufgehalten. Der Tatverdächtige war unverletzt und mit 2,2 Promille stark betrunken. Er wurde anschließend vorläufig festgenommen. Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. © Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte vor Ort Spuren. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Titelfoto: Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto