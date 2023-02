Lehrermangel und Flüchtlingsaufnahme: Rund 100 Kinder finden in Gera keinen Schulplatz

Gera - Das Recht auf Bildung sollte eigentlich jedem Kind frei zugänglich sein. In Gera kommen jedoch nicht alle Schüler in den Genuss eines Schulplatzes.

In Gera haben derzeit zahlreiche Kinder und Jugendliche das Problem, einen Schulplatz zu finden. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie das Thüringer Bildungsministerium erklärte, finden aktuell rund 100 Kinder bzw. Jugendliche keinen Schulplatz.

Besonders angespannt sei demnach die Lage in den Klassenstufen sechs bis acht.

Eine nach Gera zugezogene Familie sucht beispielsweise seit Ende Dezember erfolglos nach einem Schulplatz für ihre beiden Kinder.

Das Thema hat eine so starke Brisanz, dass sich sogar die Stadt eingeschaltet hat. Mit der zugezogenen Familie soll in den kommenden Tagen eine kurzfristige Lösung gefunden werden. Problematisch ist allerdings, dass laut Stadtangaben schon jetzt mehr Kinder als vorgesehen in den Geraer Schulen lernen.

Ein Grund dafür ist unter anderem die Aufnahme von Flüchtlingen in den vergangenen Monaten. Trotzdem sei dies nicht der Hauptgrund, da in den Bildungseinrichtungen eigentlich genug Platz vorhanden wäre.