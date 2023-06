08.06.2023 08:52 Leiche am Ufer der Weißen Elster in Gera gefunden: Kripo ermittelt

Am Ufer der Weißen Elster in Gera ist am späten Mittwochnachmittag eine Leiche entdeckt worden.

Von Christian Rüdiger

Gera - Am Ufer der Weißen Elster in Gera ist am späten Mittwochnachmittag eine Leiche entdeckt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © Björn Walther Passanten hatten gegen 17 Uhr eine scheinbar leblose Person an der Zwötzener Brücke am Rande der Weißen Elster bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Diese eilten umgehend in die Ruckdeschelstraße in Gera-Zwötzen. Tragischerweise konnte vor Ort nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Identität des Verstorbenen sei noch nicht eindeutig geklärt, teilte die Polizei mit. Den Angaben nach werde geprüft, ob bei dem Toten ein Zusammenhang mit einem als vermisst gemeldeten Mann aus Gera besteht. Bei dem Verstorbenen soll es sich um einen älteren Mann handeln. Thüringen Unfall Schwerer Arbeitsunfall in 20 Metern Höhe: Hubschrauber fliegt 27-Jährigen ins Krankenhaus Zur Todesursache sei laut den Beamten noch nichts bekannt. Seitens der Kriminalpolizei Gera wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Wegen des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war der Straßenverkehr war für etwa 30 Minuten rund um die Zwötzener Brücke eingeschränkt. Für Fußgänger war die Brücke halbseitig gesperrt. Die Ermittlungen der Kripo dauerten bis in die Abendstunden.

Titelfoto: Björn Walther