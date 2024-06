12.06.2024 12:15 Notruf am späten Abend: Polizei muss nach bösem Streit zu Haltestelle in Gera ausrücken

Drei Personen sind am Dienstagabend an einer Haltestelle in Gera aneinandergeraten. Die Polizei rückte nach einem Notruf aus.

Von Christian Rüdiger

Gera - Nach einem Notruf musste die Polizei Gera am Dienstagabend ausrücken. Die Polizei hat nach der teils körperlichen Auseinandersetzung die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa An der Haltestelle Lusan/Laune waren gegen 21.30 Uhr drei Personen aus bislang unbekannten Gründen aneinandergeraten. Der zunächst noch verbal geführte Streit eskalierte, als der 30-jährige Täter seinen 19-jährigen Landsmann aus Syrien mit einem scharfen Gegenstand verletzte. Mit einer abgebrochenen Bierflasche bedrohte er in der Folge noch einen 30-jährigen Deutschen. Der Mann blieb laut den Beamten allerdings unverletzt. Der leicht verletzte 19-Jährige wurde von Sanitätern am Tatort medizinisch versorgt. Zu den Hintergründen sowie zum Tatgeschehen hat die Polizei Gera die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa