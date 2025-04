03.04.2025 11:55 Mann geht mit geladener Waffe in Notaufnahme

Ein Mann hat sich am Mittwoch in Jena mit einer Waffe in die Notaufnahme begeben.

Von Carsten Jentzsch

Jena - Ein Mann hat sich in Jena mit einer Waffe in die Notaufnahme begeben. Der Mann begab sich zur Behandlung in die Notaufnahme. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa "Es gibt Situationen, da fragt man sich, warum. Denn manches Handeln ist nur äußerst schwer zu erklären", teilte die Landespolizeiinspektion (LPI) Jena am Donnerstagvormittag mit. Laut LPI begab sich ein 47-Jähriger zur Behandlung in die Notaufnahme. Mitarbeiter hätten hier eine Art Pistole im Rucksack des Mannes entdeckt, woraufhin die Polizei alarmiert worden sei, hieß es. Tatsächlich habe sich der erste Eindruck bestätigt. Den Angaben zufolge hatte der 47-Jährige eine geladene Gasdruckwaffe in seinem Rucksack. Thüringen Ist der Kali-Abbau im Werra-Gebiet gefährdet? "Dies stellte ein Führen im rechtlichen Sinne dar, wofür man eine Erlaubnis, sprich einen Waffenschein, benötigt", so die LPI. Der Mann sei jedoch nicht im Besitz dieser gewesen, weswegen ihm die Waffe abgenommen worden sei. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sei eingeleitet worden. Wie TAG24 im Gespräch mit der LPI erfuhr, habe sich der Mann kooperativ gezeigt.

Titelfoto: Martin Schutt/dpa