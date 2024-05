15.05.2024 14:06 Schussabgabe: Polizei-Einsatz an Schule in Gera

An der SBBS Technik in Gera ist es am Mittwoch zu einem Polizei-Einsatz gekommen. Es soll zu einer Schussabgabe gekommen sein. Eine Waffe wurde beschlagnahmt.

Von Carsten Jentzsch

Gera - An der SBBS Technik in Gera ist es am Mittwoch zu einem Polizei-Einsatz gekommen. Es soll zu einer Schussabgabe gekommen sein. Eine Waffe wurde beschlagnahmt! Polizeikräfte wurden zur SBBS Technik entsandt. © Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto Wie die Beamten mitteilten, sei die Polizei von der Schulleitung der SBBS-Technik über eine Schussabgabe mit einer Gasdruckpistole in Kenntnis gesetzt worden. Ein Schüler soll nach ersten Aussagen gegen 8 Uhr die Waffe aus dem Fenster eines Schulraumes gehalten und abgedrückt haben, wie aus den Angaben der Polizei hervorging. Umgehend seien Polizeikräfte zum Schulgebäude entsandt worden, hieß es weiter. Den Angaben nach konnten zwei Personen als Täter ermittelt werden. Zudem konnten laut Polizei eine Gasdruckpistole sowie entsprechende Munition im Rahmen von Durchsuchungen beschlagnahmt werden. Thüringen Diebe erbeuten im Unstrut-Hainich-Kreis mehrere Hundert Bratwürste und Rostbrätel Weder bei der Schussabgabe noch bei der Übergabe der Täter an die Polizei sei jemand verletzt worden, so die Beamten. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern zum derzeitigen Stand noch an, so die Polizei am Mittwochmittag.

Titelfoto: Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto