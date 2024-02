Sexuelle Belästigung in Straßenbahn: 19-Jährige unsittlich berührt

Gera - Eine 19-Jährige wurde am Montagabend in Gera sexuell belästigt. Die Ermittlungen laufen.

In einer Straßenbahn in Gera wurde am Montagabend eine junge Frau gegen ihren Willen berührt. (Symbolfoto) © 123rf/djedzura

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, befand sich die junge Frau gegen 23.10 Uhr in der Straßenbahn (Linie 3) in Richtung Bieblach.

Zwischen den Haltestellen der Friedrich-Engels-Straße und Herderstraße wurde sie dann von einem bislang Unbekannten unsittlich berührt, blieb aber unverletzt. Kurz darauf verließ die 19-Jährige die Bahn und informierte die Polizei.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden, wird jedoch den Angaben nach wie folgt beschrieben:

männlich

30 bis 35 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

augenscheinlich südländischer Herkunft

Darüber hinaus soll der Unbekannte eine dunkle Allwetterjacke getragen und einen dunklen Rucksack (braun/schwarz) mit sich geführt haben.