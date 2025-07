Biker verliert beim Überholen die Kontrolle und verstirbt an Unfallstelle

Alles in Kürze

Ein Motorradfahrer (28) befuhr die Straße in Richtung Georgenthal, im Bereich einer Kurve überholte der Mann offenbar zwei vorausfahrende Fahrzeuge, wie aus den Angaben hervorging.

Wie die Polizei von Donnerstag mitteilte, habe am Mittwoch - gegen 13.10 Uhr - auf der K26 zwischen Schönau vor dem Walde und Schnepfenthal ein Unfall ereignet.

"Durch den Verkehrsunfall wurde der 28-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag", so die Beamten. Ein Gutachter sei zur Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen worden, die Straße temporär voll gesperrt worden.