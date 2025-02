Spanner filmt heimlich Intimbereich von Frauen

Mit diesen Bildern sucht die Kripo nach dem Täter. © Bildmontage: Landespolizeiinspektion Gera

Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße in Gera zwei Frauen heimlich gefilmt und fotografiert.

Den Angaben nach filmte und fotografierte er mit seinem Smartphone den Intimbereich der Frauen unter ihrem Rock. Laut den Ermittlern hatte der Täter am 8. August 2022 und am 28. September 2023 zugeschlagen.

Überwachungskameras nahmen den Täter auf. Doch erst jetzt – fast drei Jahre nach der ersten Tat – wurden die Bilder zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die Kripo sucht den Spanner und ermittelt wegen "der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen zum Nachteil zweier geschädigter Frauen".

Der bislang noch unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: