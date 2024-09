Tierfund im Supermarkt: Zwei Einkaufsläden geräumt

Gera - Zwei Supermärkte in Gera mussten am Montagnachmittag kurzzeitig geräumt werden.

Nachdem Entwarnung gegeben wurde, konnten die Supermärkte wieder öffnen. (Symbolfoto) © 123RF/thamkc

In den Einkaufsläden in Gera-Lusan und Zwötzen hatten Kunden in Obstkisten mehrere kleine, weiße Spinnen festgestellt.

Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter des Veterinäramtes rückten anschließend an und evakuierten vorsorglich die Märkte, um jegliche Gefährdung auszuschließen.

Als ein Spinnenfachmann sich die Tiere angesehen hatte, konnte Entwarnung gegeben werden. Laut Polizeiangaben handelte es sich bei den Tieren um ungefährliche Vierfleck-Zartspinnen.

Diese sind europaweit verbreitet und waren aus unbekannten Gründen in die Obstkisten gelangt.