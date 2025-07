Glutofen Thüringen: Das waren die heißesten Orte am Mittwoch

Artern - Der bislang heißeste Tag des Jahres ist überstanden. Hier waren die Temperaturen in Thüringen am höchsten.

Der bislang heißeste Tag des Jahres brachte in Thüringen Temperaturen von fast 38 Grad. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Am heißesten war es in Artern im Kyffhäuserkreis. Hier zeigte das Thermometer rekordverdächtige 37,9 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Jena (37,6 Grad) und Dachwig (37,3 Grad). Die niedrigste Höchsttemperatur in Thüringen wurden am Mittwoch in Neuhaus am Rennweg gemessen. Dort war es mit 31,6 Grad aber nicht wirklich kühl.

Laut den Meteorologen können die Menschen ab Donnerstag erstmal durchschnaufen, denn dann werden Höchstwerte von 22 bis 25 Grad erwartet.