20.11.2023 18:13 2.364 Brand in Altenheim: Drei Verletzte - 83-Jähriger verstirbt

In einer Seniorenwohnanlage in Neumühle/Elster, einem Stadtteil von Greiz, ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Eine Person kam ums Leben.

Von Carsten Jentzsch

Greiz - In einer Seniorenwohnanlage in Neumühle/Elster, einem Stadtteil von Greiz, ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Eine Person kam ums Leben. Eine Wohnung in der Seniorenwohnanlage geriet in Brand. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Die Brandursache ist noch ungeklärt. Das bestätigte die zuständige Landespolizeiinspektion (LPI) am Montagnachmittag im Gespräch mit TAG24. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen hierzu aufgenommen, hieß es seitens der Polizei. Eine Wohnung in der Anlage war in Brand geraten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei ein 83-jähriger Anwohner vor Ort verstorben, teilten die Beamten am Montag mit. Am Samstag hieß es seitens der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei, dass der Mann in einem Rettungswagen verstorben sei. Thüringen Frau wird vor Supermarkt in Thüringen mit Einkaufswagen angegriffen und verletzt Zudem seien im Zuge der Rettungsmaßnahmen ein Anwohner (92), eine 22-jährige Pflegekraft sowie ein Polizeibeamter (22) durch die Rauchentwicklung leicht verletzt worden, teilte die LPI zum Wochenstart mit. Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht auf Samstag, gegen 2.13 Uhr via Notruf informiert. Laut Polizei konnte der Brand von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Wohneinrichtung weiterhin bewohnbar Eine in der Nähe befindliche Bahnstrecke wurde kurzzeitig gesperrt. Zum Grund der Sperrung konnte die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Samstag keine Angaben machen. Wie TAG24 erfuhr, soll dies mit den Löscharbeiten zu tun gehabt haben. Zugausfälle habe es jedoch nicht gegeben, teilte die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Samstag gegenüber TAG24 mit. Bis auf die betroffene Wohnung sei die Wohneinrichtung weiterhin bewohnbar, hieß es am Montag seitens der LPI. Erstmeldung am 18. November, um 8.17 Uhr, aktualisiert am 20. November, um 18.13 Uhr

Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion