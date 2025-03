24.03.2025 16:06 Größerer Polizei-Einsatz: Gebäude-Komplex umstellt

Zu einem größeren Polizei-Einsatz ist es am Sonntagnachmittag in Neustadt an der Orla gekommen. Ein Gebäudekomplex wurde umstellt und durchsucht.

Von Carsten Jentzsch

Neustadt an der Orla - Größerer Polizei-Einsatz in Neustadt an der Orla (Saale-Holzland-Kreis)! Ein Gebäudekomplex wurde mit einem Großaufgebot von Polizeibeamten umstellt und durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, habe die Befragung von Anwohnern der Mühlstraße ebenfalls ergeben, "dass diese keine Schussgeräusche wahrgenommen haben". (Symbolbild) © 123RF/bartusp Zu dem Einsatz kam es am Sonntagnachmittag, wie aus Angaben der Polizei von Montagvormittag hervorging. Gegen 14.30 Uhr habe der Vater eines Kindes (9) bei der Polizei gemeldet, dass sein Sohn sowie weitere Kinder von einer unbekannten Person mit einer Schreckschusswaffe von deren Spielort nahe eines leer stehenden Gebäudekomplexes in der Mühlstraße "vertrieben" worden seien. Laut den Kindern sollen unter anderem Schüsse aus diesem Gebäude gekommen sein, berichteten die Beamten. Den Angaben zufolge wurde der Gebäudekomplex mit einem Großaufgebot von Polizeibeamten umstellt und durchsucht. Thüringen Schuhabdruck in Gesicht hilft Polizei bei Aufklärung von Delikt Es sei keine Person festgestellt worden. Zudem hätten sich keine weiteren Hinweise auf eine Schussabgabe ergeben. Weiterhin teilten die Beamten mit, dass es bei der genauen Befragung der Kinder zu "widersprüchlichen" Aussagen gekommen sei. Jedoch soll zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Jungen bestanden haben. Die Befragung von Anwohnern der Mühlstraße habe ebenfalls ergeben, "dass diese keine Schussgeräusche wahrgenommen haben". Den Angaben nach nimmt die Polizei den "Vorfall" dennoch sehr ernst. "Sollten Sie Hinweise zu der möglichen Schussabgabe geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0075005/2025 an die Polizei in Schleiz (Tel.: 03663/4310)", hieß es.

