04.03.2025 17:05 Paar im Kyffhäuserkreis startet mit Unfall und Brand in die Woche

Am Montag ein Unfall, am Dienstag ein Brand - was für ein Wochenstart für ein Paar in Großfurra (Kyffhäuserkreis).

Von Carsten Jentzsch

Großfurra - Am Montag ein Unfall, am Dienstag ein Brand - was für ein Wochenstart für ein Paar in Großfurra (Kyffhäuserkreis)! Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz. © Silvio Dietzel Gegen 4.30 Uhr am Dienstag war es zum Vollbrand einer Garage im Wiesenweg gekommen, wie aus Angaben der Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen vom späten Vormittag hervorging.

Personen kamen den Angaben nach nicht zu Schaden. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich ein Fahrzeug in der Garage. Wie auf Bildern zu sehen ist, wurde das Auto erheblich beschädigt. Bereits am Montag soll das andere Familienauto nach TAG24-Informationen erhebliche Schäden davongetragen haben. Hintergrund: Die Frau des Mannes war anscheinend in einen Unfall verwickelt und soll hierbei leicht verletzt worden sein. Thüringen Fast jeder Zweite rasselt in Thüringen durch die Fahrprüfung Aufgrund der Löscharbeiten musste die Rumbachstraße im Bereich der Zufahrt zum Wiesenweg am Dienstagmorgen ab kurz nach 6 Uhr für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Bei dem Brand am Dienstag wurde auch das zweite Familienauto erheblich beschädigt. © Silvio Dietzel Auch Hausfassade beschädigt Wie TAG24 am Nachmittag im Gespräch mit der LPI zudem erfuhr, liegt der entstandene Sachschaden schätzungsweise im mittleren fünfstelligen Bereich. Auch die Fassade eines Wohnhauses soll in Mitleidenschaft geraten sein - durch die Hitzeeinwirkung. Ebenfalls beschädigt wurden laut TAG24-Informationen unter anderem ein Abstellraum und eine Terrassenüberdachung. Wie TAG24 erfuhr, ist das Pärchen Eigentümer von Wohnhaus samt Garage und Terrasse. Derzeit gehe man von einem technischen Defekt als Brandursache aus, wie die LPI TAG24 am Nachmittag mitteilte.

Titelfoto: Silvio Dietzel