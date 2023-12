Heim-EM 2024: England steigt mit Knipser Kane ausgerechnet hier ab!

Erfurt/Blankenhain - In der Gruppenphase der EM 2024 in Deutschland spielen sie in Gelsenkirchen, Köln und Frankfurt am Main, wohnen und trainieren werden die Kicker der englischen Fußball-Nationalmannschaft jedoch in Thüringen . Football is coming home?

Mit nur einer offiziellen Spielstätte, der Arena in Leipzig, ist Ostdeutschland laut Tiefensee in Sachen Euro nur mäßig repräsentiert. Umso wichtiger sei es, dass Thüringen mit dem Basiscamp in Blankenhain "einen weiteren wichtigen Hotspot für die Fußballbegeisterung in der Region" schaffen könne.

Und wer weiß, wie weit die Three Lions am Ende kommen. Beim letzten großen Fußballfest in Deutschland, der Heim-WM 2006, schaffte es England bis ins Viertelfinale.