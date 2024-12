Hier ist das Böllern und Abfeuern von Raketen in Thüringen verboten

Erfurt - Am heutigen Samstag hat in Thüringen der offizielle Verkauf von Silvesterraketen und Böllern begonnen.

Viele Menschen wollen sich das Böllern zum Jahreswechsel nicht entgehen lassen, doch in bestimmten Bereichen ist das Zünden der Pyrotechnik verboten. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Bis zum 31. Dezember können alle ab 18 Jahren Knaller und Raketen kaufen. Minderjährige dürfen laut Gesetz lediglich sogenanntes Kleinstfeuerwerk kaufen, zum Beispiel Wunderkerzen und ähnliches.

Im Vorfeld von Silvester hatte Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk (36, CDU) zu Vorsicht im Umgang mit Pyrotechnik gemahnt.

Damit der Jahreswechsel so friedlich wie möglich verläuft, haben einigen Kommunen in Thüringen sogenannte Böllerverbotszonen eingerichtet. Darüber hinaus gelten ohnehin die gesetzlichen Regeln.

So darf nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen und Fachwerkhäusern geknallt werden. Somit ist beispielsweise die gesamte Altstadt in Erfurt für Raketen und Böller tabu.