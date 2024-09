Hier liegt Thüringen bundesweit an der Spitze!

"Thüringen liegt bei der Unterbringungsquote in Studierendenwohnheimen mit 17 Prozent bundesweit an der Spitze", sagte Stephan Krauß vom Thüringer Wirtschaftsministerium. "Insofern kann die aktuelle Situation in Thüringen gegenüber den anderen Ländern als gut eingeschätzt werden." Um diesen Platz zu halten, sind aber stets Sanierungen nötig - den kompletten Bedarf zu decken, gelingt trotzdem nicht immer.

Weil die meisten Wohnheime in den 90er-Jahren gebaut wurden, seien Sanierungen und Modernisierungen unumgänglich, um den Bedürfnissen der Studierenden weiter gerecht werden zu können, hieß es vom Ministerium. Vor allem die immer weiter steigenden Baupreise sorgten für Herausforderungen in diesem Bereich.

"Dieser Förderung bedarf es auch in Zukunft, um die Wohnheime bedarfsgerecht zu sanieren und den Bestand zu erhalten", so Hollnack. Derzeit laufe die Sanierung des Wohnheims Haus D in Ilmenau, die im Herbst abgeschlossen sein soll.

In Erfurt erfolge in den nächsten Jahren die Sanierung des Wohnheims Plauener Weg, in Nordhausen sei ein Neubau geplant. Weitere Sanierungen seien unter anderem in Jena vorgesehen.