Höhere Zuschläge für Polizei- und Justizbeamte: Bilay spricht von "Spitze der bundesweiten Bezahlung"

Erfurt - Thüringens Polizisten und Justizbeamte erhalten von Juli an höhere Zuschläge für Arbeit nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen.

Beamtinnen und Beamte im regulären Einsatz- und Streifendienst könnten mit etwa 566 Euro jährlich an zusätzlichen Zulagen rechnen, so Bilay.

"Diese Erhöhung der Zulagen stellt nicht nur eine gesteigerte Wertschätzung ihrer Arbeit dar, sondern katapultiert Thüringen auch an die Spitze der bundesweiten Bezahlung für Polizistinnen und Polizisten im Schichtdienst", erklärte der Landtagsabgeordnete.

Im Durchschnitt würden sie damit etwa 770 Euro zusätzlich pro Jahr erhalten, habe eine Anfrage beim Finanzministerium ergeben, teilte der Innenpolitiker der Linke-Fraktion, Sascha Bilay (45), am Sonntag in Erfurt mit.

Das größte Plus habe er für die Einheiten der Bereitschaftspolizei errechnet - 1063 Euro jährlich. "Besonders in den unteren Besoldungsgruppen, also für junge Polizistinnen und Polizisten, trägt diese Maßnahme erheblich zur Attraktivitätssteigerung des Berufs bei."

Konkret werden laut Finanzministerium die Zulagen für Dienste an Sonn- und Feiertagen von 3,80 Euro pro Stunde auf 5,00 Euro angehoben werden, bei Nachtarbeit von 1,76 ebenfalls auf 5,00 Euro und für Samstagsdienste von 1,05 Euro auf 1,50 Euro pro Stunde.