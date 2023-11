15.11.2023 09:58 Holzernte gerät zur Katastrophe: Maschine fängt Feuer - über eine halbe Million Euro Schaden!

In Roda, einem Ortsteil von Ilmenau, fing am Dienstag ein Harvester Feuer. Laut Polizei entstand ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 600.000 Euro.

Von Carsten Jentzsch

Ilmenau - In einem Ortsteil von Ilmenau (Ilm-Kreis) ist ein Harvester in Brand geraten. Der Schaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich! Die Feuerwehr löschte den Brand, der entstandene Schaden ist jedoch riesig. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, verrichtete ein 32-Jähriger am Dienstagnachmittag mit einem Harvester Arbeiten "im Rahmen der Holzernte". Die Arbeiten fanden den Angaben nach im Bereich Geraer Weg in Roda statt. Plötzlich fing die Maschine Feuer. Warum, das sei bislang unklar, wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Laut Polizei entstand an der Holzerntemaschine ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 600.000 Euro. Der 32-Jährige blieb unverletzt.

