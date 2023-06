In Wehrmacht-T-Shirt blaue Luftballons an Kita-Kinder verteilt: Mann mit rechter Vergangenheit

Sonneberg - Der Landkreis Sonneberg in Thüringen erhält aktuell medial sehr viel Aufmerksamkeit. Nach der Wahl von Robert Sesselmann (50) zum ersten AfD-Landrat Deutschlands, kursiert seit Anfang der Woche ein Video in den sozialen Medien. In diesem verteilt ein Mann in Reichsfarben blaue Luftballons an Kita-Kinder. Nun wurden dazu weitere Details bekannt.