Mann aus Erfurt wird Betrugsopfer - so entstand ein Schaden von fast 89.000 Euro

Erfurt - Ein Mann aus Erfurt (39) wurde am Sonntag Opfer eines Betrugs, wie aus Angaben der Polizei von Dienstag hervorging. Der Schaden ist riesig!

Alles in Kürze

Tatsächlich autorisierte er laut Polizei mehrere Überweisungen - durch die ein Schaden in Höhe von fast 89.000 Euro entstanden sei.

Die Polizei teilte in diesem Zusammenhang unter anderem mit: "Geben Sie am Telefon niemals sensible Daten oder Transaktionsnummern preis." Auch wenn auf dem Display eine bekannte oder vertrauenswürdig wirkende Nummer erscheine, könne diese manipuliert sein.