23.07.2024 16:22 Jena: 60-Jähriger masturbiert mitten im Stadtzentrum

Von Christian Rüdiger

Jena - In Jena hat sich am Montagnachmittag ein 60-Jähriger in der Öffentlichkeit befriedigt. Der 60-Jährige hat sich mit seiner exhibitionistischen Handlung richtig Ärger eingehandelt. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling Mehrere Passanten hatten beobachtet, wie der Mann im Jenaer "Paradies" Höhe Rasenmühleninsel seine Hose auszog. Anschließend nahm er sein Geschlechtsteil in die Hand und fing an zu masturbieren. Die Selbstbefriedigung des 60-Jährigen war allerdings nur von kurzer Dauer, denn die Zeugen hatten unlängst die Polizei alarmiert. Thüringen Gewalt gegen Lebensretter: Feuerwehr und Sanitäter bleiben Zielscheibe von feigen Angriffen Die Beamten konnten ihn wenig später unweit des Tatorts feststellen und erwischten ihn in flagranti. Neben einer eindrücklichen Belehrung wurde dem 60-Jährigen ein Platzverweis erteilt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Personen, die dem Nackedei unfreiwillig bei seiner Selbstbefriedigung zusehen mussten, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena (03641-810) zu melden.

