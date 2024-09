Junge Frau von Ex-Freund geschlagen und eingesperrt - Festnahme!

Laut Polizei gelang der Frau am Samstagnachmittag die Flucht aus der Wohnung. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei es am Freitagabend in der Hainstraße in Gera zu häuslicher Gewalt gekommen.

Eine 22-Jährige wurden den Angaben zufolge von ihrem mit ihr zusammenlebenden Ex-Freund geschlagen und in der Wohnung eingesperrt.

Am Samstagnachmittag sei ihr die Flucht aus der Wohnung gelungen, hieß es. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter eingeleitet.