Kampf gegen Ärztemangel: Erste Akutpraxis in Gera eröffnet

Gera - Mit einer ersten Akutpraxis in Gera probt die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) Konzepte gegen den Hausärztemangel.

In Gera gibt es zahlreiche unbesetzte Hausarztstellen. Mit der Akutpraxis soll der Mangel an Ärzten bekämpft werden. (Symbolfoto) © 123RF/gbjstock

Zur Eröffnung am Montag sei es noch relativ ruhig gewesen, viele Patienten hätten sich vorab einen Termin besorgt, sagte ein KVT-Sprecher.

Die Termine seien gut nachgefragt, für eine erste Bilanz sei es aber noch zu früh. Mit der Praxis will die KVT den in Gera besonders gravierenden Mangel an Hausärzten abmildern. Dort gibt es derzeit 17 offene Hausarztstellen.

Die Praxis solle keinen Hausarzt ersetzen, sondern Patienten bei dringlichen Problemen eine Anlaufstelle bieten.

Gebe es aber beispielsweise bei einem ersten Termin keine eindeutige Diagnose, sei auch ein Folgetermin möglich, betonte der KVT-Sprecher weiter. Derzeit arbeiteten sechs Ärzte, teils aus dem Ruhestand kommend, in der Praxis.