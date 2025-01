Kein Krankenhaus mehr: Klinik in Nordthüringen stellt Betrieb bald ein

Bad Frankenhausen - Die KMG Kliniken in Nordthüringen stellen Ende März die stationäre Versorgung an ihrem Standort Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) ein.

Die KMG Kliniken hatten im Herbst eine Neuausrichtung ihrer Thüringer Standorte angekündigt. Wegen zu geringer Patientenzahlen im stationären Betrieb und eines eingeschränkten Leistungsspektrums soll das Krankenhaus Bad Frankenhausen in ein ambulantes Gesundheitszentrum umgewandelt werden, in dem auch die Rettungswache untergebracht wird. Diese wurde vor wenigen Tagen eröffnet.

Die stationäre Versorgung in der Region sollen dann die Kliniken in Sondershausen und Sömmerda übernehmen. Dorthin und in das künftige Gesundheitszentrum werde auch der überwiegende Teil der Beschäftigten in Bad Frankenhausen wechseln.