27.12.2023 07:29 Keine großflächigen Böllerverbote in Thüringen

In Thüringen gibt es in der Silvesternacht keine großflächigen Böllerverbote. Viel mehr appelliere man an die Bevölkerung.

Erfurt - Die größeren Kommunen in Thüringen sehen der Silvesternacht und dem damit verbundenen Böllern gelassen entgegen. In Thüringen wird es keine großflächigen Knallverbote geben. (Symbolbild) © 123RF/infinitumprodux Statt rigider Verbote setzen Städte wie Erfurt, Eisenach und Jena auf Appelle an die Bevölkerung. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Lage in den vergangenen Jahren durch Feuerwehr und Rettungsdienst immer beherrschbar gewesen sei, sagte etwa Stefanie Braune von der Stadtverwaltung Jena. Gesetzlich ist ohnehin festgelegt, dass in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern kein Feuerwerk abgebrannt werden darf. Daher sind unter anderem große Teile der Altstädte von Erfurt und Weimar grundsätzlich böllerfreie Zonen. In Mühlhausen besteht in der gesamten Altstadt ein Abbrennverbot für Böller und Raketen. Legal ist Böllern grundsätzlich nur für Menschen über 18 Jahre und ausschließlich am 31. Dezember und am 1. Januar. Die jeweils lokal gültigen zusätzlichen Einschränkungen werden von den Kommunen in den Amtsblättern und im Internet veröffentlicht.

