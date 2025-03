17.03.2025 12:52 Kellerbrand in Nordhausen: Vier Menschen verletzt, Dutzende in Notunterkunft

Zum Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses kam es am Sonntag in der Stolberger Straße in Nordhausen. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Nordhausen - Keller-Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen! Die Höhe des entstandenen Sachschadens belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. © Silvio Dietzel Zu dem Brand kam es am Sonntag gegen 21 Uhr in einem Haus in der Stolberger Straße, wie aus Angaben der Polizei von Montagvormittag hervorging. Laut den Beamten erlitten vier Personen eine Rauchgasvergiftung. Sie seien leicht verletzt worden und hätten vom Rettungsdienst versorgt werden müssen, hieß es. Etwa 40 Bewohner seien in einer Notunterkunft untergekommen, da einige Wohnungen durch den Brand unbewohnbar seien. Den Angaben nach kam es aufgrund des Einsatzes am Sonntagabend im Bereich der Stolberger Straße und Dr.-Robert-Koch-Straße zu Verkehrsbehinderungen. Mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren laut Polizei vor Ort im Einsatz. Etwa 20 Bewohner seien durch die Kameraden der Feuerwehr aus dem Wohnhaus begleitet worden. Weitere Bewohner haben das Haus den Angaben zufolge selbstständig verlassen. Etwa 20 Bewohner sind durch die Kameraden der Feuerwehr aus dem Wohnhaus begleitet worden. © Silvio Dietzel Mithilfe der Drehleiter schaute die Feuerwehr nach, ob sich Menschen in den Wohnungen befinden. © Silvio Dietzel / Montage Hinweise an die Polizei Die Höhe des entstandenen Sachschadens belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann oder wem verdächtige Personen im Bereich des Brandortes aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Titelfoto: Silvio Dietzel