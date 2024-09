Kind verletzt: Polizei in Thüringen sucht Zeugen, die diesen Wanderer gesehen haben!

Der Mann trug eine lange Wanderhose und eine Brille. (Symbolbild) © 123RF/avtk

Wie die Uniformierten am Mittwoch mitteilten, seien Samstagnachmittag vier Personen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren mit ihren Fahrrädern auf einer Radstrecke bei Meiningen, die etwa 600 Meter vom Dietzhäuschen entfernt sei, gefahren.

Laut Polizei kam gegen 15 Uhr - als man gerade eine Pause einlegte - ein bislang unbekannter Mann zu Fuß zu den Radfahrern. Aus der Gruppe sei nach einer kurzen Frage und einer "barschen" Antwort des Wanderers eine Beleidigung gegen ihn gefallen.

Daraufhin habe er unvermittelt einen 12-Jährigen gepackt und ihn samt Rad umgestoßen. Der Junge sei hierdurch leicht verletzt worden, hieß es weiter.

"Als er sich wieder aufgerichtet hatte, besprühte ihn der Mann am ganzen Körper mit vermutlich Pfefferspray und warf anschließend sein Fahrrad in den Graben", berichteten die Beamten. Fußläufig habe sich der Wanderer in Richtung Stadt entfernt.

Der 12-Jährige musste den Angaben nach zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.