Kletterer stürzt in Thüringen rund 15 Meter in die Tiefe und stirbt!

Schmiedefeld - Ein 61-Jähriger ist beim Klettern zwischen Schmiedefeld am Rennsteig und Gehlberg in Suhl rund 15 Meter in die Tiefe gefallen und tödlich verletzt worden.

Rettungskräfte versuchten noch, den 61-Jährigen wiederzubeleben. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann am Dienstagabend am Blauen Stein in einem Waldstück in Begleitung unterwegs, als er abstürzte.

Rettungskräfte versuchten noch, den 61-Jährigen wiederzubeleben. Er erlag seinen Verletzungen jedoch vor Ort.

Die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen. Derzeit gehe man aber von einem Unfall aus, teilte eine Sprecherin mit.