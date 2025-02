Knochen eines Menschen in Sondershausen gefunden: Kripo hat Verdacht

Sondershausen - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Knochenfund am Dienstagnachmittag in Sondershausen (Kyffhäuserkreis).

Die Knochenteile wurden am Dienstag in Sondershausen gefunden. © Silvio Dietzel

An einer bewachsenen Stelle mitten in einem Wohngebiet, im Bereich der Herrmann-Danz-Straße, sind am Dienstag menschliche Knochen gefunden worden, wie TAG24 am Mittwochvormittag im Gespräch mit der Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen erfuhr.

Die entdeckten Knochenteile könnten womöglich von einem Mann stammen, der seit Juni 2021 vermisst wird und zum Zeitpunkt seines Verschwindens 65 Jahre alt war.

Bereits im Dezember 2024 sei ein Schädelknochen von einem Zeugen aufgefunden worden, hieß es im Gespräch mit TAG24. Dieser habe nach rechtsmedizinischer Untersuchung eindeutig dem seit Juni 2021 vermissten Mann zugeordnet werden können.

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass der am Dienstag gemachte Fund ebenfalls in Zusammenhang mit dem seit 2021 bestehenden Vermisstenfall steht. Die menschlichen Überreste sollen nun in der Rechtsmedizin untersucht werden.