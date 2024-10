Brombeer-Koalition in weiter Ferne? Maier macht Wagenknecht Vorwurf!

Thüringens SPD-Chef Georg Maier (57) sagte der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt: "Ich habe kaum noch Hoffnung, dass wir noch zusammenkommen." (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Ich habe kaum noch Hoffnung, dass wir noch zusammenkommen", sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. CDU, BSW und SPD, die sich bereits auf gemeinsame Projekte in großen Politikfeldern wie Finanzen und Bildung verständigt haben, suchen seit Tagen nach einem Kompromiss zu den friedenspolitischen Forderungen von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (55).

Maier betonte: "Uns läuft die Zeit davon." Die drei Partner haben sich seit Freitag nach eigenen Angaben eine Bedenkzeit verordnet.

Am Sonntag werde es noch keine Wiederaufnahme der Gespräche geben, die erwogen worden war, hieß es aus Verhandlungskreisen. "Das heißt aber nicht, dass die Verhandlungen gescheitert wären", sagte einer der Beteiligten der dpa.

"Wir hatten zwischen CDU, BSW und SPD in Thüringen eine Einigung, aber es gibt eine Person in Berlin, die das kassiert hat", so Maier, der auch geschäftsführender Innenminister ist. Er warf der BSW-Vorsitzenden Wagenknecht vor, sich mit immer neuen Forderungen in die eigentlich konstruktiv verlaufenden Gespräche in Thüringen einzumischen.