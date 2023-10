06.10.2023 13:49 Laubenbrände mit tot geborgenen Personen: So viel ist jetzt bekannt!

In Zusammenhang mit Laubenbränden in Kahla und Bad Salzungen sind Personen tot geborgen worden. Am Freitag gab die Polizei neue Details bekannt.

Von Carsten Jentzsch

Kahla/Bad Salzungen - In Zusammenhang mit Laubenbränden in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) und Bad Salzungen (Wartburgkreis) sind Personen tot geborgen worden. Am Freitag gab die Polizei neue Details bekannt. Zur Identität der tot geborgenen Person in Kahla konnten noch keine Angaben gemacht werden, bei jener in Bad Salzungen vorgefundenen soll es sich um einen Mann handeln. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, ist die Ursache des Brandes in Kahla am Sonntagabend weiterhin unklar. Noch läuft die Spurenauswertung. Der Brand soll jedoch im Inneren der Laube ausgebrochen sein. Zur Identität der tot geborgenen Person konnten noch keine Angaben gemacht werden. Anders sieht es hinsichtlich der Todesursache aus. So hat die Obduktion ergeben, dass die Person an einer Rauchgasvergiftung verstorben ist. Hinsichtlich des Feuers in Bad Salzungen am vergangenen Freitag gibt es ebenfalls neue Erkenntnisse. Thüringen Mann entfernt Unkraut mit Gasbrenner, dann brennt eine Gartenhütte: 86-Jähriger verletzt Demnach geht man inzwischen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Bei der tot aufgefundenen Person handelt es sich um einen Mann, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Weitere Ergebnisse - der Rechtsmedizin werden in der kommenden Woche erwartet.

Titelfoto: 123RF/animaflorapicsstock