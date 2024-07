Leiche in abgebranntem Dacia: Polizei verrät brisante Informationen

Werther - Am Sonntag wurde eine Leiche in einem abgebrannten Dacia auf einem Feldweg bei Nordhausen entdeckt. Nun gibt es neue Informationen.

In dem verkohlten Auto fanden Feuerwehrleute eine Leiche. © Silvio Dietzel

Demnach sei die Person an einer Rauchgasvergiftung gestorben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Aktuell deutet der tragische Vorfall auf einen Suizid hin, erklärten die Ermittler weiter.

Die Ermittlungen zur Klärung der Identität des Leichnams dauern weiter an. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll diesbezüglich Klarheit bringen.

Das brennende Auto stand am vergangenen Sonntag auf einem Feldweg in der Nähe von Werther, einem Ortsteil von Nordhausen. Bei den anschließenden Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute den verkohlten Leichnam in dem Fahrzeug.