Lustspiel während Zugfahrt - Mann muss gefesselt werden

Nach Angaben der Bundespolizei sollen sich ein 50-Jähriger und seine 41-jährige Begleiterin gegen Mitternacht auf der Fahrt zwischen Gera und Saalfeld körperlich vergnügt haben. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

"Das mit den Begrifflichkeiten 'öffentlich' und 'Nahverkehr' haben zwei Bahnreisende in der zurückliegenden Nacht sehr wörtlich genommen", berichtete die Bundespolizei am Montagmorgen.

Den Angaben nach sollen sich ein 50-Jähriger und seine 41-jährige Begleiterin gegen Mitternacht auf der Fahrt zwischen Gera und Saalfeld körperlich vergnügt haben. Die Reisenden seien der Bundespolizei durch das Zugpersonal gemeldet worden - auch dass diese durch aggressives Verhalten aufgefallen wären.

"Beim Stopp in Saalfeld wurde das Paar in Empfang genommen", so die Bundespolizei, die von einer Streife der ansässigen Polizei unterstützt wurde.

Bei der Feststellung der Personalien habe der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Kräfte geleistet und diese beleidigt. Der Mann musste den Angaben nach gefesselt werden.